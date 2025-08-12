Pirola diz que PP de Brusque terá candidato a deputado estadual nas eleições de 2026

O vereador Jean Pirola (PP) anunciou nesta terça-feira, 12, durante sessão da Câmara, que o PP terá candidato a deputado estadual de Brusque nas eleições de 2026. Serão três vagas destinadas ao Vale do Rio Tijucas: duas de deputado estadual e uma de deputado federal.

O PP de Brusque vai dividir a indicação da candidatura à Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) com o PP de Gaspar. Já a vaga destinada à Câmara dos Deputados ficará com o PP de Blumenau.

O vereador de Blumenau Almir Vieira concorrerá a deputado federal. Gaspar indicou a vereadora Mara Lúcia Xavier para disputar uma vaga na Alesc.

A vaga do PP brusquense ainda não foi definida. A indicação do diretório municipal ocorrerá até setembro. São cotados os vereadores Jean Pirola e André Rezini. Segundo Pirola, há possibilidade de o partido indicar, ainda, outro nome local.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

