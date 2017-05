Pisa da Uva resgata tradição na Festa Italiana de Guabiruba

O show “Pisa da Uva” foi um dos momentos mais aguardados pelo público que prestigiou a 7ª edição da Festa Italiana que aconteceu durante o dia e a noite deste sábado, 20, no Oratório de Santo Antônio, no Lageado Alto, em Guabiruba.

Essa foi a primeira vez que o Pisa da Uva foi realizado no evento, e recorda a tradição de um dos processos de fabricação do vinho feito pelos italianos há anos atrás, e que ainda é presente em algumas vinícolas do mundo.

A rainha da Festa da Integração, Daiane Leal e a 1ª princesa Jenifer Eble e a 2ª princesa Carolaine Baron foram as primeiras a pisar na uva, seguidas de crianças e de outras pessoas da comunidade que também quiseram participar.

“É um momento de celebração em que trazemos uma brincadeira para a festa, que mostra como era um dos processos da fabricação do vinho. Para fabricar o vinho era preciso esmagar a uva, para depois fermentar e como não tinha maquinário na época era esmagado com os próprios pés”, explica o secretário da Comissão Organizadora da Festa Italiana, Amilton Stedile.

Ele diz que o principal objetivo foi propiciar aos visitantes um pouco do sentimento de como os descendentes italianos realizavam antigamente esse processo.

Além do Pisa da Uva, o evento, que até o ano passado era conhecido como Notte Della Cultura Italiana e ocorria somente à noite, neste ano ganhou um novo formato e iniciou ainda pela manhã, com a missa rezada em idioma italiano pela padre guabirubense Eder Celva, que hoje trabalha no Santuário de Azambuja.

Durante o dia ainda foram realizadas competições italianas, como o jogo da Mora, trazido pelos imigrantes ao Brasil, além de diversas atrações culturais, com destaque para o grupo de Canto Fratelli del Circolo, Nostra Terra, os cantores mirins Abel e Isabela, o grupo Folklorístico Tutti Buona Gente e o teatro da Fundação Cultural. O show de Deco Dalponte e Banda encerrou a agenda de atividades.

Gastronomia

Como é tradição em festas italianas, não poderia faltar o tradicional prato regado a polenta, massas, carne de galinha e queijo. Além disso, também foram servidos deliciosos pedaços de pizza e produtos da cantina como salames e doces.

Conforme o casal Arlete e Marcio Colombi, que trabalharam na organização da cozinha, foram preparados mais de 1, 5 mil pratos. A produção iniciou ainda no começo do mês e contou com o amor e dedicação de cerca de 30 pessoas.

História

Em 1875 os primeiros italianos chegaram em Guabiruba e se instalaram em Lageado Alto – bairro que concentra a maior parte desta população. Atualmente cerca de 30% dos cidadãos guabirubenses são italianos, sendo que 20 famílias moram no Lageado Alto.

Para o secretário de Turismo da cidade, Sidnei Dematé, a Festa Italiana traz para a comunidade fragmentos importantes desta tradição. “É uma festa bonita que resgata a cultura por meio da dança, do idioma e da religião”.

Jucilene Schmidt, superintendente da Fundação Cultural, destaca que é um evento diferente e que proporciona aos cidadãos de outras etnias conhecerem um pouco mais da cultura italiana e também de que o próprio povo italiano tenha um dia especial, em que possa lembrar de suas tradições. “Qualquer resgate cultural é importante para um povo. É uma festa que Guabiruba nunca tinha visto”.