Em meio à polêmica sobre a proibição da criação e comercialização de cães da raça pitbulls e suas derivadas em Santa Catarina, uma demonstração de adestramento realizada em Brusque evidenciou como cães potentes podem ser controlados de forma segura e equilibrada.

A atividade de treinamento, realizada neste mês de novembro no bairro Guarani, ocorreu em uma área reservada para cães na propriedade de Eduardo Riffel, criador da linhagem cane corso.

A condução, pois, ficou a cargo do adestrador profissional Genilson Cordeiro, que trabalhou com pitbulls e outras raças de guarda, em exercícios de obediência e proteção.

Pitbulls e as restrições

Diante do treinamento realizado, torna-se fundamental compreender o contexto legal que regula a criação e circulação dessas raças.

A legislação estadual (Lei 14.204/07, regulamentada pelo decreto nº 1.047/2025) impõe restrições rigorosas, incluindo a obrigatoriedade de castração a partir dos seis meses de idade e a proibição da criação e comercialização.

Ademais, prevê o uso obrigatório de guia e focinheira em locais públicos, bem como a condução somente por maiores de 18 anos.

O descumprimento pode gerar multa de R$ 5 mil, dobrada em caso de reincidência, além da apreensão do animal.

Contudo, especialistas destacam que a segurança está diretamente ligada ao manejo e à educação do cão — e não apenas à raça.

O adestrador Genilson orienta o pitbull com firmeza e equilíbrio, mostrando o controle e a confiança que o treinamento responsável pode então alcançar/Foto: Eduardo Riffel

Pitbulls e o adestramento

Durante a atividade, sob orientação de Genilson, os cães foram então submetidos a exercícios de obediência e proteção.

Entre as ações, destacaram-se simulações envolvendo crianças, nas quais os cães reagiram a situações de possível ameaça, ilustrando com precisão o instinto natural de guarda presente em raças potentes.

Com efeito, ficou evidente que esse instinto pode ser transformado em controle seguro por meio do treinamento profissional.

Isso ressalta a relevância da educação e do manejo responsável para a convivência harmoniosa entre cães e sociedade.

Assim, cães de grande porte podem reagir de maneira previsível e equilibrada quando bem conduzidos, fortalecendo a relação entre tutores e comunidade.

Além de reforçar comandos básicos como sentar, deitar e acompanhar o tutor, o treinamento destacou a importância de iniciar a educação desde os primeiros meses de vida, adaptando gradualmente a disciplina à idade e ao temperamento de cada animal.

Eduardo (à dir.), sua família (centro) e o adestrador Genilson (à esq.) compartilham um momento de harmonia com o Cane Corso e o Pitbull, simbolizando então confiança e convivência equilibrada/Foto: Eduardo Riffel

Pitbulls e convivência segura

“A prática responsável, aliada ao adestramento e à educação desde cedo, contribui para prevenir acidentes”, afirma Genilson.

Segundo ele, “esse cuidado torna os cães mais equilibrados e seguros no convívio com as pessoas, reforçando a importância do conhecimento especializado na criação de raças potentes”.

A demonstração em Brusque cumpriu um duplo papel: alertou sobre os cuidados exigidos por lei e, sobretudo, mostrou que é possível manter cães de maior porte de forma segura quando conduzidos por tutores preparados.

A criança interage com o cane corso em um gesto de confiança e afeto, retratando a harmonia possível entre cães potentes e o convívio humano/Foto: Eduardo Riffel

As fotos do adestramento

Ao fim desta edição, será apresentada uma galeria de fotos registrando os principais momentos da atividade, com destaque para cenas de obediência, proteção e interação entre cães e tutores.

Desse modo, as imagens evidenciam o controle, a disciplina e a segurança obtidos com o treinamento profissional, destacando a eficácia da prática responsável.

*Créditos: Eduardo Riffel >>

