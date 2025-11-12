Em meio à polêmica sobre a proibição da criação e comercialização de cães da raça pitbulls e suas derivadas em Santa Catarina, uma demonstração de adestramento realizada em Brusque evidenciou como cães potentes podem ser controlados de forma segura e equilibrada.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A atividade de treinamento, realizada neste mês de novembro no bairro Guarani, ocorreu em uma área reservada para cães na propriedade de Eduardo Riffel, criador da linhagem cane corso.

A condução, pois, ficou a cargo do adestrador profissional Genilson Cordeiro, que trabalhou com pitbulls e outras raças de guarda, em exercícios de obediência e proteção.

*Assista ao vídeo >>

*Créditos: Eduardo Riffel

Pitbulls e as restrições

Diante do treinamento realizado, torna-se fundamental compreender o contexto legal que regula a criação e circulação dessas raças.

A legislação estadual (Lei 14.204/07, regulamentada pelo decreto nº 1.047/2025) impõe restrições rigorosas, incluindo a obrigatoriedade de castração a partir dos seis meses de idade e a proibição da criação e comercialização.

Ademais, prevê o uso obrigatório de guia e focinheira em locais públicos, bem como a condução somente por maiores de 18 anos.

O descumprimento pode gerar multa de R$ 5 mil, dobrada em caso de reincidência, além da apreensão do animal.

Contudo, especialistas destacam que a segurança está diretamente ligada ao manejo e à educação do cão — e não apenas à raça.

Pitbulls e o adestramento

Durante a atividade, sob orientação de Genilson, os cães foram então submetidos a exercícios de obediência e proteção.

Entre as ações, destacaram-se simulações envolvendo crianças, nas quais os cães reagiram a situações de possível ameaça, ilustrando com precisão o instinto natural de guarda presente em raças potentes.

Com efeito, ficou evidente que esse instinto pode ser transformado em controle seguro por meio do treinamento profissional.

Isso ressalta a relevância da educação e do manejo responsável para a convivência harmoniosa entre cães e sociedade.

Assim, cães de grande porte podem reagir de maneira previsível e equilibrada quando bem conduzidos, fortalecendo a relação entre tutores e comunidade.

Além de reforçar comandos básicos como sentar, deitar e acompanhar o tutor, o treinamento destacou a importância de iniciar a educação desde os primeiros meses de vida, adaptando gradualmente a disciplina à idade e ao temperamento de cada animal.

Pitbulls e convivência segura

“A prática responsável, aliada ao adestramento e à educação desde cedo, contribui para prevenir acidentes”, afirma Genilson.

Segundo ele, “esse cuidado torna os cães mais equilibrados e seguros no convívio com as pessoas, reforçando a importância do conhecimento especializado na criação de raças potentes”.

A demonstração em Brusque cumpriu um duplo papel: alertou sobre os cuidados exigidos por lei e, sobretudo, mostrou que é possível manter cães de maior porte de forma segura quando conduzidos por tutores preparados.

As fotos do adestramento

Ao fim desta edição, será apresentada uma galeria de fotos registrando os principais momentos da atividade, com destaque para cenas de obediência, proteção e interação entre cães e tutores.

Desse modo, as imagens evidenciam o controle, a disciplina e a segurança obtidos com o treinamento profissional, destacando a eficácia da prática responsável.

Galeria após o apoio comercial

*São eles, pois, que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Padre Anderson Pitz então celebra em Brusque e atrai multidão em noite marcante

2. Estufa Cipriani então guarda um pedaço da Itália em Nova Trento; conheça o lugar

Galeria de fotos

*Créditos: Eduardo Riffel >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK