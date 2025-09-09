Pitbulls estão para adoção após serem agredidos por tutores no Águas Claras, em Brusque
Caso de maus-tratos foi descoberto após animais atacarem um cão na última semana
O casal de pitbulls que atacou um cão no bairro Águas Claras, em Brusque, está disponível para adoção após ter sido agredido pelos tutores. Atualmente, eles estão em uma clínica veterinária e recebem cuidados de protetoras.
A presidente da Acapra, Sabrina Gomes, entrou em contato com o jornal O Município para relatar o caso. Ela diz que as protetoras Beatriz Mileski e Bianca Machado estiveram no local onde os cães foram agredidos. Os maus-tratos foram descobertos durante a visita de Bianca, na quarta-feira, 3, que também contou com apoio da Polícia Militar.
Sabrina afirma que a violência começou após um deles se envolver em uma briga com outro cachorro na rua. “Mesmo depois que os cães já haviam soltado o outro animal, os tutores continuaram a espancá-los de forma cruel, utilizando paus com pregos na ponta”, diz.
Os animais receberam atendimento veterinário e já estão fora de perigo. Diante da situação, a Apacra assumiu as despesas do tratamento. Agora, em parceria, a ONG e Bianca buscam alternativas para que os cães não retornem ao lar onde foram vítimas de maus-tratos.
A fêmea, que apresentava tumores nas mamas, já foi castrada. O macho também passou pelo procedimento e está praticamente recuperado dos ferimentos. Segundo Sabrina, ambos são dóceis e carinhosos.
“Como qualquer animal em sofrimento, podem reagir mal quando privados de alimento ou cuidados. Os donos nem perguntam deles. Eles espancaram os bichos, não prestaram socorro e também não perguntam se estão vivos ou mortos”, afirma.
Interessados em adotar os cães podem entrar em contato pelo WhatsApp de Sabrina, no (47) 9196-3251, ou de Bianca, no (47) 9673-6046.
Bianca frisa que os animais não são os mesmos envolvidos na morte de um gato, no dia 8 de agosto, e em um outro ataque a um cão, no dia 22 de agosto, como era especulado.
