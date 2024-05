Píton que invadiu galinheiro em Jaraguá do Sul recebe cuidados no Zoobotânico de Brusque

O Zoobotânico de Brusque recebeu mais um membro para “a família” do Zoo. Uma píton albina de três metros, que invadiu um galinheiro em Jaraguá do Sul, foi resgatada e agora está recebendo os cuidados adequados no Parque Zoobotânico de Brusque. A serpente chegou no início do mês e veio a Brusque devido ao Zoo estar devidamente regularizado e capacitado para receber esse tipo de animal.

A veterinária do parque Milene Pugliesi Zapala explicou que a serpente chegou ao Zoo após atacar um galinheiro em Jaraguá do Sul, que é um animal saudável e que provavelmente tenha fugido de alguma casa, já que se trata de um animal dócil, sendo um macho.

A diretora do Parque Zoobotânico de Brusque, Priscila Dauer, falou sobre a importância de um local adequado para acolher as diversas espécies.

“Para poder receber esses animais, a gente sempre analisa cada recinto cuidadosamente, para garantir o melhor ambiente possível para bem-estar do animal. Em relação à píton, a equipe veterinária e os estagiários dedicaram uma atenção especial para recebê-la adequadamente, assegurando que todas as suas necessidades fossem atendidas,” explicou.

Dauer aproveitou a ocasião e destacou as melhorias que o parque vem fazendo para receber os brusquenses .

“Estamos instalando mais bancos ao longo dos passeios e proporcionando locais de descanso. Além disso, estamos adicionando mesas para piqueniques e oferecendo uma opção agradável para refeições ao ar livre. Também, construímos um novo deck, ideal para momentos de lazer em família. Nosso objetivo é tornar cada visita uma experiência mais agradável e confortável para todos os nossos visitantes,” disse.

O Parque

O Parque Zoobotânico de Brusque abre de terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h. O valor da entrada é de R$10. Estudantes, pessoas com deficiência e seu acompanhante, crianças de 5 a 12 anos, idosos com mais de 60 anos e professores pagam meia-entrada.

A entrada gratuita é destinada a crianças de até 5 anos, guias turísticos acompanhados de mais de 10 pessoas e motoristas de excursão.

Leia também:

1. VÍDEO – Havan homenageia equipe da aviação que participou de missão no Rio Grande do Sul

2. Conheça as candidatas à realeza da 10ª Festa da Integração de Guabiruba

3. Polícia Militar reforçará rondas nas avenidas Beira Rio, em Brusque

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias

5. Dia Mundial da Doação de Leite Humano: saiba como virar uma doadora do projeto Amamenta Brusque

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: