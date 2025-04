Novidades em breve

Quem optar por consumir no local, por enquanto, encontra os mesmos sabores e combinações que consagraram a pizzeria no delivery. Mas os proprietários adiantam que novidades exclusivas estão no forno. “Em breve traremos novidades! Fiquem atentos”.

O novo salão funciona todos os dias da semana, das 18h às 4h da manhã. Um horário extenso, pensado justamente para acolher diferentes perfis de público, desde aqueles que buscam um jantar tranquilo em família até os que procuram uma boa pizza após a balada.

A boa receptividade já inspira novos sonhos: “Sim, temos planos de expansão. Nosso modelo de pizzeria foi pensado com muito carinho, desde a escolha dos ingredientes até a experiência do cliente. Ver esse retorno tão positivo só nos dá mais vontade de levar esse sabor e esse cuidado para outros lugares”, afirmam os proprietários.

Com a abertura do salão, a @migos.com percebeu ainda mais claramente o perfil de seu público. “Acima de tudo, nosso cliente é familiar. Recebemos desde casais e grupos de amigos até gerações inteiras reunidas ao redor da mesa. Esse clima de casa cheia, com todo mundo junto e feliz, é o que nos move todos os dias”, destacam.

Time afinado para novos desafios

A adaptação da equipe para atender também no salão foi um capítulo à parte. “A gente não poderia estar mais orgulhoso. A equipe é maravilhosa! A movimentação entre as unidades foi muito positiva, e a experiência do salão na unidade da Santa Rita ajudou demais nessa transição. Todo mundo se ajudou muito. A pizzeria @migos.com não só expandiu o espaço físico, mas reforçou o que sempre esteve em seu DNA: acolher pessoas com sabor, afeto e excelência”, concluem os sócios.