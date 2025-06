PL atrás do PT: saiba quais são os partidos com mais filiados em Brusque

Dois representantes do “Centrão”, o União Brasil e o MDB são os únicos dois partidos com mais de 1 mil filiados em Brusque. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em relação ao mês da última eleição (outubro de 2024), os dois partidos tiveram uma ligeira queda nos filiados, mas seguem na liderança destacada em Brusque. No total, a cidade tem 11.627 eleitores filiados.

O União tem mais de 2,6 mil filiados. O partido tem apenas um vereador na Câmara de Brusque, Alessandro Simas, mas possui mais que o dobro de filiados do que o segundo colocado, o MDB, que tem 1,2 mil.

Recentemente, o União e o Progressistas anunciaram a federação em âmbito nacional. Somados, eles têm mais de 3,5 mil filiados em Brusque. O PP, que tem dois vereadores em Brusque, Jean Pirola e André Rezini, é o quarto com mais filiados na cidade, com 951.

Curiosamente, o segundo e terceiro partidos com mais filiados não elegeram nenhum representante em Brusque em 2024. O MDB, que já teve a maior bancada da Câmara, do ex-prefeito Ari Vequi, segue em segundo lugar. Na sequência vem o PDT, com 958. Nas eleições para vereador no ano passado, os 12 candidatos do partido somaram 1.339 votos.

PT tem mais filiados que o PL

O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem a maior bancada na Câmara (quatro vereadores) e ainda elegeu o prefeito André Vechi em 2024, está em nono na lista com mais filiados em Brusque, com 503.

À frente do PL ainda vêm o PSDB, com 930, o PT, com 741, o PRD, com 516, e o Podemos, com 512.

Outros partidos que não conseguiram eleger nenhum representante em 2024 têm um número de filiados representativo em Brusque, como o PV – que está atualmente em federação com o PT –, e é o 11º com mais filiados em Brusque, com 352. Já o PSD é o 13º, com 310, o Solidariedade é o 14º, com 183, e o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, é o 15º, com 185.

Leia também:

1. Último dia: prazo para declaração do Imposto de Renda 2025 termina nesta sexta-feira

2. Top 10 coisas de muito pobre ou muito rico

3. Veja cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

4. Oitavo filme da saga Missão Impossível chega aos cinemas de Brusque; confira programação

5. Brusque visita o lanterna Confiança e tenta se tornar o líder da Série C