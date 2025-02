Plenário virtual: como funciona julgamento que definirá futuro do governo em Botuverá

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai julgar, em plenário virtual, a viabilidade da candidatura do prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), nas eleições de 2024. O julgamento definirá o futuro do governo municipal, já que a Corte eleitoral pode indeferir o registro de candidatura de Victor e afastá-lo do cargo. O julgamento em plenário virtual tem prazo maior de duração, já que os ministros do TSE votam gradativamente.

Os ministros que vão julgar o caso são: Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques, André Mendonça, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. O relatório será apresentado por Floriano. O recurso que questiona a candidatura de Victor foi apresentado pela coligação do ex-prefeito Nene Colombi (MDB), candidato derrotado.

A principal diferença entre o plenário físico e o plenário virtual é que os ministros não precisam estar reunidos presencialmente. Além disso, no segundo, o julgamento tem um prazo de duração, por dias, enquanto o primeiro pode ter a decisão proferida logo após a realização em dia único. No julgamento de Victor, os votos serão registrados gradativamente, de forma eletrônica, entre os dias 14 e 21 de fevereiro.

