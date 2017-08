PM apreende caminhão adulterado transitando em Brusque

Um homem de 42 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Brusque após tersido flagrado pela Polícia Militar dirigindo um caminhão adulterado. O fato aconteceu por volta de 19h desta segunda-feira, 21.

Segundo a PM, apenas a placa e a cor do caminhão conferem com o que está no sistema. As outras características foram adulteradas.

O veículo foi apreendido e o motorista precisou dar explicações na delegacia. Ele alegou que é apenas funcionário e não sabia de nada.