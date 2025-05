PM atende dois casos de violência contra a mulher em Brusque em menos de seis horas

A Polícia Militar de Brusque atendeu, entre a noite de sexta-feira, 9, e a madrugada de sábado, 10, dois casos distintos de violência contra a mulher. Em ambos, os suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia.

O primeiro caso ocorreu por volta das 21h, no bairro Cedrinho, quando um homem de 43 anos foi flagrado na residência da ex-companheira, mesmo havendo uma medida protetiva que o impedia de se aproximar dela. De acordo com a PM, ele havia enviado mensagens à vítima durante o dia tentando uma reconciliação e, à noite, apareceu de forma inesperada na casa. Os policiais deram voz de prisão ao homem no local.

Soco após discussão

O segundo caso foi registrado por volta das 2h50 da madrugada deste sábado, 10, no bairro Steffen. Uma mulher abordou uma guarnição da PM relatando ter sido agredida com um soco na boca pelo companheiro, de 57 anos, após uma discussão. Os policiais foram até a residência e encontraram o agressor escondido. Ele também foi preso e levado à delegacia.

Ambos os casos serão investigados pela Polícia Civil.