PM de Brusque recupera caminhão roubado

A Polícia Militar de Brusque recuperou um caminhão Scânia com registro de furto por volta de meia-noite desta quinta-feira, 8.

Segundo a PM, uma empresa que fazia o rastreamento do caminhão avisou que o veículo transitava em Brusque. A polícia localizou o veículo na rua José Beuting, Azambuja, abandonado.

No entanto, a PM verificou que o veículo estava com as placas de outro caminhão, um Volvo. Ao realizar a consulta do número do chassi, os policiais confirmaram que era o veículo furtado. O veículo foi recolhido.