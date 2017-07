PM de Itapema apreende veículo clonado com placas de Brusque

A Polícia Militar apreendeu um veículo clonado em uma oficina de chapeação e pintura na rua 406 H, em Itapema, neste domingo, 2, por volta de 16h30. Eles chegaram ao local após denúncia.

No local, após serem consultados vários veículos, uma camioneta Toyota Hilux SW4 de cor branca, placas MLL-7613, de Ituporanga, despertou suspeitas nos PMs. Após verificação, foram encontrados vários indícios de que seria “clonada”, tais como um par de etiquetas de motor da marca Toyota no interior, lacre da placa rompido e com numeração diferente da cadastrada no sistema, ignição com indícios de violação, sinais de adulteração no chassi da longarina direita, e motor com numeração correspondente à outro veículo com características semelhantes, mas emplacado em Brusque.

Na sequência, após pesquisa, os policiais identificaram a verdadeira proprietária da camioneta que correspondia às placas MLL-7613, de Ituporanga, que estavam no veículo, a qual relatou que o verdadeiro estava em sua garagem.

Foi identificado também o proprietário da camioneta placas MLO-4296, emplacada em Brusque, à qual correspondia o número do motor encontrado. O homem relatou que seu veículo estava em sua residência, em Brusque.

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário da oficina, 37 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi instaurado um inquérito para investigar a responsabilidade do conduzido e a procedência do veículo, que também foi recolhido.