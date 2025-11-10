PM prende homem que ateou fogo na casa do irmão em Brusque

A Polícia Militar informou que um homem de 29 anos foi preso por causar o incêndio em um casa no Steffen, em Brusque, na madrugada desta segunda-feira, 10. Ele é irmão do proprietário da residência.

A PM foi acionada pouco antes das 6h e o incêndio iniciou por volta de 5h20. Segundo a polícia, ele atingiu propositalmente o incêndio a residência do irmão, atingindo também a residência onde morava, já que as casas ficavam próximas e no mesmo terreno.

Durante a madrugada, por volta de 4h, o irmão do homem que ateou o incêndio, solicitou a ele, que estava na companhia de outro masculino fazendo uso de drogas,

que não utilizasse entorpecentes dentro da residência.

Ele, então, começou a proferir ofensas e ameaças contra ele e contra sua esposa, dizendo que iria atear fogo na residência com eles dentro.

Ele, então, ateou fogo na residência do irmão, chegando a fazer filmagens rindo do ocorrido.

