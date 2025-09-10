PM-SC abre vagas para agentes temporários em Brusque; saiba como se inscrever

A Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC) abriu nesta terça-feira, 9, o processo seletivo para a contratação de 484 agentes para atuar no Serviço Auxiliar Temporário da corporação. Em Brusque, são oito vagas.

As oportunidades também estão distribuídas nas cidades de Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Herval d’Oeste, Indaial, Jaraguá do Sul, Lages, Mafra, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão.

Dentre todas as vagas disponibilizadas, 25 serão para Pessoas Com Deficiência (PCD) e também haverá cadastro de reserva para preenchimento de vagas que, eventualmente, deixem de ser ocupadas.

Confira as vagas em cada cidade:

Cidade Vagas Amplas Vagas PCD Cadastro de Reserva Joinville 60 – SIM Araranguá 10 2 SIM Balneário Camboriú 54 – SIM Blumenau 30 – SIM Brusque 8 – SIM Caçador 22 – SIM Canoinhas 6 – SIM Chapecó 35 – SIM Criciúma 24 – SIM Curitibanos 6 – SIM Florianópolis 82 20 SIM Herval D’Oeste 10 2 SIM Indaial 5 1 SIM Jaraguá do Sul 12 – SIM Lages 35 – SIM Mafra 12 – SIM Rio do Sul 6 – SIM São Miguel do Oeste 12 – SIM Tubarão 30 – SIM

As inscrições vão até o dia 28 de setembro e devem ser feitas somente pelo site da PM. O candidato terá que registrar-se, informando um endereço de e-mail pessoal e o número de seu CPF.

Em seguida, receberá no e-mail informado uma mensagem para confirmar seu registro e ativar sua conta no portal de concursos. Os principais critérios de seleção são a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a idade entre 18 e 23 anos.

O auxílio mensal será no valor bruto de R$ 2.448 no primeiro ano de contrato. Caso haja renovação de contrato por interesse de ambas as partes, o valor do auxílio indenizatório no segundo ano será de R$ 2.604. O agente temporário deverá realizar um curso específico de formação, que o habilitará ao desempenho das funções.

A prestação dos serviços de atendimento telefônico nas Centrais de Emergência, nas Centrais de Videomonitoramento e de auxiliar nas funções administrativas se dará em turnos de serviço ou expediente, totalizando 40 horas semanais.

