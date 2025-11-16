PMRv divulga como aconteceu acidente com duas mortes na rodovia entre Brusque e Nova Trento

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina divulgou como aconteceu o acidente que resultou em duas mortes na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), entre Brusque e Nova Trento, neste domingo, 16.

As vítimas eram piloto e garupa de uma moto. Conforme a PMRv, o piloto invadiu a contramão e colidiu contra uma caminhonete que transitava no sentido contrário.

As mortes foram confirmadas no local. O motorista da caminhonete, um idoso de 71 anos, não teve ferimentos. As vítimas fatais não foram identificadas até o fechamento da matéria.