PMRv divulga detalhes de acidente entre ônibus e carro que deixou mulher ferida na rodovia Ivo Silveira

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou detalhes sobre a dinâmica do acidente entre um carro e um ônibus que ocorreu na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na tarde de domingo, 20. Uma mulher ficou gravemente ferida.

Segundo a PMRv, tratou- se de uma colisão frontal, o ônibus Scania/Mpolo Paradiso, com placas de Florianópolis, seguia no sentido Brusque-Gaspar quando colidiu frontalmente com um Fiat Uno, de Brusque, que vinha no sentido contrário.

A condutora do Fiat Uno, uma mulher de 26 anos, foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Azambuja. Devido à gravidade dos ferimentos, não foi possível conversar com a vítima sobre o acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela sofreu uma fratura exposta na perna direita.

Para ser retirada do carro, a equipe de resgate precisou acessar o veículo pelo porta-malas.

Já o motorista do ônibus, de 40 anos, não sofreu ferimentos e não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ele foi liberado no local.

Conforme os agentes, a via, de pista simples, estava bem sinalizada, com boas condições de visibilidade e iluminação no momento do acidente.

O Uno estava com a documentação vencida, ele foi autuado e recolhido ao pátio licitado. A pista foi liberada após o atendimento, e o caso foi registrado no boletim de ocorrência de sinistro de trânsito da Polícia Militar Rodoviária.

