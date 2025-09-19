PMRv divulga dinâmica de acidente entre três veículos no Souza Cruz, em Brusque

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou novos desdobramentos sobre o acidente registrado na noite de quinta-feira, 18, no bairro Souza Cruz, em Brusque, quando um carro caiu em uma ribanceira.

De acordo com o relatório, a partir da análise da dinâmica do acidente, o veículo Fiat Uno Mille Fire Flex trafegava pela rua Maximiliano Furbringer, no sentido Botuverá–Brusque. Em determinado momento, o motorista invadiu a pista contrária, colidiu com o Fiat Uno Way e, em seguida, com o Volkswagen Fox, que transitava no sentido oposto. O Fiat Uno Way chegou a cair em uma ribanceira.

O condutor do Fiat Uno Way e o motorista do Fiat Uno Mille Fire Flex foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos e encaminhados ao Hospital Azambuja. Ambos permaneceram sob cuidados médicos, o que impossibilitou a coleta de depoimentos no momento.

Leia também:

1. VÍDEO – Imagens aéreas mostram caminhão que tombou sobre caminhonete em Guabiruba

2. Saudade por mãe falecida vira coleção de 2 mil canecos em Guabiruba

3. Corpo de Bombeiros divulga estado de saúde de motorista de carreta que tombou em Guabiruba

4. Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas na rodovia Antônio Heil, em Itajaí

5. Corpo de Bombeiros divulga novas informações sobre carro que caiu em ribanceira em Brusque

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

