PMRv divulga dinâmica de acidente que deixou motociclista gravemente ferido no Souza Cruz, em Brusque

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou, na manhã desta quinta-feira, 3, a dinâmica do acidente que deixou um motociclista gravemente ferido no bairro Souza Cruz, em Brusque. A colisão com um carro ocorreu na noite de quarta-feira, 2.

Conforme o relatório policial, o carro, um Santana, seguia pela rua Gustavo Kohler, no sentido Botuverá, quando acessou um trevo para convergir à esquerda. Ao iniciar a manobra, o veículo avançou a preferencial da motocicleta, que vinha no sentido contrário, e colidiu de frente com ela.

O motociclista, de 33 anos, foi encontrado caído na via, com um corte no rosto e suspeita de fraturas na mão, tíbia, fíbula e dedo.

Os bombeiros realizaram a imobilização antes de encaminhá-lo ao hospital. A condutora do carro, uma mulher de 45 anos, não se feriu e permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar.

A motocicleta ficou sob os cuidados da esposa do homem, que esteve no local do acidente.

Leia também:

1. Motociclista fica gravemente ferido após colisão frontal no Souza Cruz, em Brusque

2. Paraenses são maioria entre os imigrantes que chegam a Brusque; veja dados

3. O diário radical de André Gohr, cortando os Estados Unidos de bicicleta em competição

4. Sol retorna e prepara Brusque para sua madrugada mais fria da semana

5. Golpes de delivery fazem novas vítimas em Brusque; saiba como se proteger

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: