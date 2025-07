PMRv divulga dinâmica de grave acidente entre três veículos na Ivo Silveira, em Brusque

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou, na manhã deste sábado, 12, a dinâmica do grave acidente envolvendo três veículos na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, ocorrido na noite de sexta-feira, 11, por volta das 21h.

O acidente envolveu uma motocicleta, um caminhão e um carro. Conforme o relatório policial, o caminhão seguia pela pista em direção a Gaspar quando o carro, que vinha no sentido contrário, colidiu frontalmente com ele. O motociclista, que trafegava atrás do carro, foi atingido após o veículo rodar na pista.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o motociclista, de 57 anos, já estava sendo atendido pelo Samu. Ele estava consciente, mas apresentava uma fratura exposta na perna esquerda. O motorista do caminhão, de 68 anos, circulava pelo local com um corte no rosto, e foi atendido pelos bombeiros.

O condutor do carro, de 45 anos, ficou preso às ferragens. Ele foi estabilizado pelo Samu, que realizou o atendimento após o resgate veicular. O homem estava consciente, porém desorientado, com suspeita de traumatismo craniano, trauma torácico e fratura exposta no joelho esquerdo.

Após o primeiro atendimento, todos os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Azambuja. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária para os procedimentos legais e a remoção dos veículos.