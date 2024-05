PMRv e Corpo de Bombeiros divulgam detalhes de acidente em rodovia de Botuverá que matou mulher

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Corpo de Bombeiros de Botuverá divulgaram novos detalhes do acidente que matou uma Morgana dos Santos, de 37 anos, na rodovia Pedro Merizio na manhã desta segunda-feira, 13, no bairro Pedras Grandes, em Botuverá.

Segundo a PMRv, o acidente tratou-se de uma colisão frontal, ocorrida por volta das 9h40, na altura do quilômetro 43,100.

Por meio do relatório, os agentes constataram que o carro Palio, com placas de Brusque, conduzido por Morgana, invadiu a pista contrária e acabou colidindo com a carreta XF FTT, que transportava dois semirreboques, com placas de Tijucas. O motorista da carreta, de 50 anos, não ficou ferido.

O motorista realizou teste do bafômetro, mas não testou positivo. De acordo com a PMRv, ambos os veículos estavam em condições de trafegar na pista, assim como o caminhão, que encontrava-se com as notas da carga em dia e pneus bons, motorista habilitado e com cursos em dia.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros do município, Morgana estava grávida de sete meses. Ela foi encontrada presa às ferragens, porém, já morta. Após a retirada da vítima do veículo, ela ficou sob os cuidados da Polícia Científica.

O estado de saúde do motorista foi informado pelos bombeiros.

Morgana trabalhava na farmácia do Sintrafite.

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido

[Conteúdo comercial]