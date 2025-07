PMRv suspeita que motorista que morreu após colisão com poste na Ivo Silveira, em Brusque, tenha sofrido mal súbito

O motorista de 48 anos que morreu após colidir o carro contra um poste na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, pode ter sofrido um mal súbito, conforme suspeita a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). O acidente aconteceu por volta das 8h30 desta quarta-feira, 31.

De acordo com funcionários de empresas próximas ao local, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi a primeira a chegar. Em seguida, uma ambulância do Samu também foi acionada. O carro envolvido era um Hyundai HB20, com placas de Gaspar. A equipe médica declarou o óbito.

Um homem acreditou que o motorista sairia do carro para receber atendimento. No entanto, ao ver a ambulância deixando a cena sem levar ninguém, percebeu que havia ocorrido uma morte.

“Quando vi que o Samu havia ido embora, tive certeza de que o motorista tinha morrido”, contou.

Outra testemunha relatou que o Corpo de Bombeiros também foi acionado e prestou apoio à ocorrência, realizando a retirada de óleo da pista. A Polícia Científica esteve no local e fez a remoção do corpo.

Segundo a PMRv, o motorista seguia no sentido Gaspar–Brusque quando invadiu a pista contrária e colidiu contra o poste.

Quando a reportagem chegou ao local, por volta das 9h50, apenas a PMRv permanecia na cena. Pouco tempo depois, um guincho retirou o carro da via. A parte dianteira do veículo ficou totalmente destruída. Uma câmera de segurança chegou a registrar o momento da colisão.

*Correção (31/07 às 11h10): ao contrário do que foi informado inicialmente, a vítima tinha 48 anos. A informação foi repassada pelo Samu.

Leia também:

1. Homem é preso após esfaquear outro no Rio Branco, em Brusque

2. Disputa global, efeitos locais: o impacto da tensão entre China e Estados Unidos na indústria de Brusque e de Santa Catarina

3. Samae de Brusque regulamenta instalações futuras de água em novos empreendimentos; entenda

4. Governo federal estuda acabar com obrigatoriedade das autoescolas para emissão da CNH

5. Prefeitura divulga novos horários de atendimento de UBSs de Brusque; confira quais unidades mudam

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: