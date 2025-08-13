Pneu de bicicleta estoura e deixa homem ferido no rosto no bairro Nova Brasília, em Brusque

Um homem ficou ferido e foi levado ao hospital após o pneu de uma bicicleta estourar e atingir seus olhos no bairro Nova Brasília, em Brusque. O acidente ocorreu na manhã de terça-feira, 12, por volta das 10h50, na rua Ida Beber.

Conforme o Corpo de Bombeiros, que atendeu o chamado, a vítima foi um homem de 27 anos. Ele foi encontrado consciente e andando pela cena. O homem apresentava irritação e ardência nos olhos.

Aos bombeiros, a vítima relatou que foi verificar um vazamento na bicicleta quando o pneu traseiro acabou rompendo e o ar atingiu seus olhos.

Os agentes fizeram a limpeza dos olhos com soro fisiológico e conduziram o homem ao Pronto Socorro do Hospital Azambuja para uma avaliação médica.

