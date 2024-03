Poeira e lama: moradores reclamam de situação de rua em Guabiruba

Moradores da rua Augusto Bretzke, no bairro Planície Alta, em Guabiruba, estão reclamando da situação da via, que fica lamacenta durante a chuva e com forte poeira durante o clima seco.

Um morador fez um registro da rua no último fim de semana, que ficou intrafegável devido à chuva. Na segunda-feira, 11, a Secretaria de Obras esteve no local e realizou um serviço de raspagem da via.

“O pessoal da prefeitura passou a patrola, mas isso não vai resolver porque toda vez que chove fica assim. Precisa ser feito algo que seja definitivo como uma drenagem para ajudar a descer a água da chuva e botar calhas na lateral da via para não criar lama no meio da rua”, disse um morador que preferiu não se identificar.

Outra situação que preocupa os moradores é sobre um barranco que está se desfazendo devido a chuva e criou uma espécie de mini cachoeira com a água descendo o morro e indo para a via.

Procurado pela reportagem, o secretário de Obras de Guabiruba, Jair Brambilla, reforçou que a limpeza da rua Augusto Bretzke foi feita no início da semana e informou que a erosão no morro ocorreu por ação dos próprios moradores.

“Realizamos patrolamento da via com a máquina e no final da rua nos deparamos com essa erosão que foi causada por obras irregulares feitas pelos próprios moradores. A via tem drenagem, mas não vai resolver a questão da lama que cai dessa erosão com a água da chuva. Nesta semana a secretaria estará no local para buscar soluções sobre a situação do morro”, explicou.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: