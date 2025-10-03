Polícia apreende armas de pressão em casa de suspeito de maus-tratos a animais em Guabiruba

A Polícia Civil apreendeu, na tarde desta sexta-feira, 3, armas de pressão na residência de um suspeito de maus-tratos a animais. O mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba.

“As investigações tiveram início após relatos de moradores da região, informando que cães e gatos retornavam para suas residências com ferimentos, aparentemente provocados por disparos de armas de pressão (chumbinhos)”, divulgou a polícia.

Foram apreendidas uma espingarda de pressão, uma pistola de pressão, diversas munições e uma armadilha artesanal destinada à captura de animais de pequeno porte.

O suspeito não estava no local durante o cumprimento do mandado.

