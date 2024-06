Polícia Científica autoriza retirada de corpos de vítimas de queda de avião entre Itapoá e Garuva

A Polícia Científica autorizou na manhã desta terça-feira, 4, a retirada dos corpos das vítimas do avião que caiu na localidade de Barrancos, no limite entre Garuva e Itapoá. A queda aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 3.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o local foi periciado pela Polícia Científica na manhã desta terça-feira. Equipes dos bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Polícia Científica atuam na localidade desde as 8h.

Conforme relato de moradores da região, a queda aconteceu por volta das 17h30. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) realizava sobrevoo na região desde as 21h.

Os bombeiros foram acionados para apoio nas buscas por volta das 0h30 para auxiliar na localização dos destroços. Até o início dos trabalhos dos bombeiros, duas mortes haviam sido confirmadas.

Os trabalhos de perícia só aconteceram na manhã desta terça-feira devido às condições do local.

Conforme os bombeiros, a aeronave partiu de Governador Valadares (MG), com destino a Florianópolis. O avião tentou pousar em Joinville, arremeteu e caiu na localidade de Barrancos.

