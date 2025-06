Polícia Civil abre canal para receber denúncias de irregularidades no Universidade Gratuita em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina anunciou em suas redes sociais que disponibilizou um canal online para a população poder denunciar possíveis fraudes e irregularidades relacionadas ao Programa Universidade Gratuita. As denúncias podem ser feitas pelo site oficial da instituição, acessando o link.



A medida integra uma investigação instaurada a pedido do governador Jorginho Mello, que requisitou à Polícia Civil a apuração de suspeitas de uso indevido do programa estadual. A Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) será responsável pelas investigações, que ocorrerão nos municípios onde forem identificados indícios concretos de irregularidades.

Denúncias do Universidade Gratuita serão apuradas

A Polícia Civil destaca que todas as denúncias serão apuradas com rigor, observando os parâmetros legais e preservando o sigilo da identidade dos denunciantes. O objetivo é garantir que os recursos do programa sejam destinados apenas a quem realmente tem direito, assegurando a integridade da política pública voltada ao acesso gratuito ao ensino superior em Santa Catarina.

Mais de 18 mil bolsas do Universidade Gratuita e Fumdesc estão com indícios de irregularidades em SC, aponta TCE

O Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) identificou indícios de irregularidade em 18.383 bolsas de estudo dos programas Universidade Gratuita e Fumdesc, concedidas no primeiro e segundo semestre de 2024. As inconsistências podem representar risco de prejuízo de R$ 324 milhões aos cofres públicos.

Entre os problemas encontrados estão 4.430 casos de renda incompatível, 15.281 divergências patrimoniais, 1.699 vínculos empregatícios não comprovados e 335 beneficiários que não nasceram ou não residem em Santa Catarina. Leia mais aqui.