Polícia Civil abre inquérito para investigar morte de piloto após queda de ultraleve em Itapema

A Polícia Civil abriu na tarde desta segunda-feira, 5, um inquérito para investigar a morte do piloto e empresário Mikael Minatti, ocorrida no último domingo, 4, em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina.

O acidente aconteceu pela parte da manhã de domingo. O piloto não teve ferimentos graves, inclusive ajudou na retirada da aeronave da água. Porém, após ir para casa, no bairro Castelo Branco, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

A Polícia Civil informou que nos próximos dias pessoas ligadas a Mikael serão ouvidas e que o ultraleve deve passar por inspeção para detectar o problema que obrigou o piloto a fazer um pouso forçado a 200 metros da areia.

Além de Minatti, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, estava na aeronave. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Após passar mal, Mikael ainda chegou a ser atendido e encaminhado para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau, onde recebeu procedimentos de reanimação cardiorrespiratória, mas não resistiu.

