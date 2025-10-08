Polícia Civil conclui inquérito de queda de balão que matou morador de Brusque e mais sete em Praia Grande

O inquérito policial que investigava a queda do balão que matou oito pessoas no município de Praia Grande, no mês de junho, foi concluído sem o indiciamento de um possível responsável. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil de Santa Catarina.

De acordo com o relatório final, o conjunto das provas não comprovou a existência de conduta humana dolosa ou culposa que tenha dado causa ao incêndio em voo.

O procedimento foi conduzido pelo delegado Rafael de Chiara, titular da Delegacia de Polícia de Santa Rosa do Sul, com apoio de outras unidades da região e de diversos órgãos periciais.

De acordo com a polícia, ao longo da investigação, foram ouvidas mais de 20 pessoas, entre sobreviventes, testemunhas, piloto, representante dos fabricantes do balão e do extintor que estava a bordo. Também foram produzidos diversos laudos periciais especializados que auxiliaram no esclarecimento das causas e circunstâncias do acidente: laudos de necrópsia, laudos de identificação por arcada dentária, análise de substâncias nas vítimas, perícia em parte de óculos de sol que poderia conter gravação do acidente, criminalística de local e laudo de engenharia.

Diante das conclusões periciais e da ausência de elementos que caracterizem crime, o inquérito policial foi concluído sem indiciamento.

Conforme prevê a legislação penal, o inquérito policial é presidido pelo delegado de Polícia, autoridade responsável por avaliar os elementos de prova e decidir, de forma técnica e fundamentada, sobre o indiciamento ou não de investigados.

O acidente

A tragédia repercutiu em todo o Brasil e chocou a região Sul do país. Entre os oito mortos, estava Leandro Luzzi, professor de patinação de uma escola em Brusque. Diversas homenagens foram realizadas em nome do técnico.

O balão caiu após incendiar no ar. De acordo com o piloto, um dos sobreviventes, a chama iniciou-se através de um equipamento maçarico auxiliar que estava dentro do cesto e servia para iniciar a chama do balão principal. Ao perceber o incêndio no cesto, o piloto tentou baixar o balão e, já próximo ao solo, ordenou que os passageiros pulassem.

Das vítimas, quatro morreram carbonizadas no cesto e outras quatro morreram na queda. Três pessoas teriam morrido abraçadas.

As outras vítimas foram:

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Everaldo da Rocha

Janaina Moreira Soares da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Juliane Jacinta Sawicki

Andrei Gabriel de Melo

