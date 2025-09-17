Polícia Civil conclui inquérito e indicia 43 alunos por irregularidades no Universidade Gratuita

A Polícia Civil de Santa Catarina indiciou 43 candidatos do programa Universidade Gratuita por não cumprirem requisitos do processo. Inicialmente eram investigadas 335 candidaturas, chegando a 119 suspeitos e restando, ao final da investigação, os alunos indiciados.

Os suspeitos não cumpriram os critérios de naturalidade ou residência mínima no estado. O procedimento foi encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) e ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis.

Além deste inquérito, outros dois seguem em andamento: um que investiga candidatos com patrimônio superior a R$ 1 milhão e outro que apura diferentes inconsistências em declarações apresentadas ao Programa Universidade Gratuita.

