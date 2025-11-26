Polícia Civil conclui inquérito que investigava professor preso por estuprar menina de 9 anos em sala de aula em Gaspar

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava um professor suspeito de estuprar uma menina de 9 anos dentro da sala de aula, na presença de outros alunos, em uma escola de Gaspar. O caso levou à identificação de outras possíveis vítimas e à abertura de novos procedimentos.

O homem já era alvo de investigação por abuso sexual contra uma aluna de 6 anos em Pomerode. Durante a apuração, surgiu ainda uma terceira denúncia, envolvendo uma criança de 8 anos em outra escola de Gaspar. Ao todo, três casos estão sendo investigados, e um novo inquérito foi instaurado para apurar a denúncia mais recente.

O professor foi preso em 19 de novembro. De acordo com a Polícia Civil, ele admitiu durante interrogatório ter tido intenções sexuais com as crianças. Ele foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores, já que os atos teriam sido praticados na presença de outros alunos.

Segundo o delegado Filipe Martins, que conduz a investigação, o suspeito utilizava estratégias de manipulação para se aproximar das vítimas. Ele oferecia presentes e balas às crianças, criando um vínculo para facilitar os abusos.

“Conversem com seus filhos, perguntem sobre os professores. A Polícia Civil não pode divulgar nomes ou imagens por questões legais, mas o diálogo com as crianças é essencial”, destacou Martins.

O celular do investigado foi apreendido, e a equipe solicitou a quebra do sigilo de dados, afim de verificar a existência de outras possíveis vítimas.

