Polícia Civil confirma motivação e detalha cronologia de homicídio que ocorreu durante briga em Brusque

A Polícia Civil de Brusque divulgou novas informações sobre as prisões dos envolvidos em um homicídio ocorrido em Brusque, em dezembro do ano passado. O delegado da Divisão de Investigação Criminal (DIC), Fernando Farias, confirmou que ainda há um foragido, de 19 anos.

As informações foram divulgadas durante uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 13. O delegado também divulgou informações do caso da criança assassinada pelo pai em Brusque.

O caso

O caso aconteceu em um conjunto de kitnets, localizado na avenida Getúlio Vargas, no Centro. As investigações apontavam três homens no crime, de 19, 21 e 22 anos. Eles são padrasto, enteado e primo, naturais do Pará.

O jovem de 21 anos foi o autor do crime e esfaqueou a vítima. Ele possui passagens policiais. A vítima era Edjorge Galvão, de 32 anos.

Segundo o delegado Fernando Farias, a motivação do crime foi uma discussão que Edjorge começou com outro morador. Eles foram até o síndico para resolver o problema, mas ele não estava.

Nisso, Edjorge começou a discutir com a esposa de um dos autores do crime. Quando ele começou a xingar a mulher, o marido dela chegou no local e ambos começaram a se ameaçar.

Após as ameaças, Edjorge foi até o carro para sair do local, porém foi impedido por um dos homens que entrou no veículo com uma faca. Logo que entrou no carro, já golpeou o homem.

Golpes de faca

Na sequência, quando ele saiu do carro, foi espancado pelos outros homens. Para fugir, ele pula um muro para fugir dos três agressores, mas é golpeado novamente. Ele conseguiu escapar, mas faleceu em um terreno com vegetação.

Os autores do crime deixaram o corpo de Edjorge no local. A Polícia Civil teve acesso às câmeras de segurança do local que mostram o autor do crime saindo da área com uma faca.

Fernando diz que o inquérito foi finalizado com a prisão dos dois envolvidos. O homem de 22 anos foi preso em São José do Rio Preto (SP), e o jovem de 21 foi preso em Brusque na quarta-feira, 12. Ele também estava no estado de São Paulo, mas quando o outro homem foi preso, ele retornou à Brusque.

*Colaborou Luiz Antonello.

