Polícia Civil cumpre mandados e prende suspeitos por tráfico de drogas em Botuverá

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em Botuverá, nesta quinta-feira, 31. A operação foi realizada por volta das 6h, no bairro Águas Negras, e contou com apoio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque.

Conforme a polícia, as diligências fazem parte de uma investigação em curso que apura a possível prática do crime de tráfico de drogas na região. O objetivo da ação foi colher elementos que possam contribuir com o andamento do inquérito policial.

Os mandados foram expedidos com base em indícios levantados ao longo da investigação. Na casa de um casal suspeito, os agentes encontraram cerca de 190g de maconha destinada ao tráfico.

Os suspeitos foram presos e autuados em flagrante. Após a lavratura do procedimento os custodiados foram encaminhados ao sistema penitenciário.

Com as informações obtidas durante as buscas, as investigações seguem em andamento para a apuração dos fatos. A Polícia Civil segue trabalhando no caso e ressalta que a colaboração da comunidade também é importante e pode ser feita por meio de denúncias anônimas.

