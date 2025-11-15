Polícia Civil de Brusque alerta para golpe do falso advogado; saiba como se prevenir

A Polícia Civil de Brusque alerta a população sobre um novo tipo de golpe e furto de valores de contas bancárias, praticado por criminosos que utilizam aplicativos de mensagens. O crime é chamado de golpe do falso advogado.

Eles se passam por advogados das vítimas, enviando fotos, documentos falsificados e até números de processos aparentemente legítimos.

Os golpistas ligam para a vítima dizendo que o processo dela foi encerrado a seu favor e que, para receber o valor, basta participar de uma reunião virtual (videochamada) com um suposto “diretor ou chefe do fórum” para orientações e para conferir algumas informações.

Nesse novo golpe, durante o contato, os criminosos não pedem transferência direta de dinheiro. Em vez disso, induzem a vítima a seguir um falso “procedimento de proteção de dados” durante a videochamada.

Com o procedimento, o reconhecimento facial da vítima é capturado e usado pelos criminosos para acessar a conta bancária e realizar saques de valores expressivos.