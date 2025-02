Polícia Civil de Brusque alerta para golpe envolvendo falsos funcionários de bancos

A Polícia Civil de Brusque alerta a população para um golpe envolvendo falsos funcionários de bancos. De acordo com a polícia, diversos casos aconteceram no município e região.

Os criminosos entram em contato com as pessoas, se passando por funcionários de bancos e oferecendo supostas renegociações de financiamentos com taxas de juros reduzidas.

Nesse cenário, as vítimas realizam transferências via Pix para os golpistas com o valor informado. A polícia reforça que nenhum banco realiza esse tipo de abordagem por telefone para renegociar financiamentos.

“Essa prática é uma tentativa de golpe, onde os fraudadores buscam obter informações pessoais e financeiras das vítimas para aplicar fraudes e causar prejuízos financeiros”, diz a polícia.

“Pedimos que a população compartilhe esse alerta com familiares e amigos, especialmente com idosos, que são alvos desse tipo de golpe. Em caso de tentativa ou suspeita de estelionato, faça o registro da ocorrência pela Delegacia Virtual ou procure uma Delegacia de Polícia mais próxima”, finaliza.

Caso um golpista entre em contato, a polícia orienta seguir as recomendações:

1) Não fornecer dados pessoais, senhas ou informações bancárias;

2) Desconfiar de propostas que parecem vantajosas demais;

3) Não aceitar orientações para realizar transferências, Pix ou fornecer códigos recebidos via SMS;

4) Entrar em contato diretamente com o seu banco pelos canais oficiais ou ir até a agência bancária para esclarecer dúvidas;

5) Denunciar a tentativa de golpe à polícia;

