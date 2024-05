Polícia Civil de Brusque apoia operação que prendeu membros de grupo criminoso que movimentou mais de R$ 112 milhões

Na manhã desta quarta-feira, 15, a Polícia Civil, através da DIC e DRFR de Blumenau, cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão contra pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação policial recebeu o nome de “Surpresa”.

A operação contou com o apoio da DIC de Itajaí, DIC de Balneário Camboriú, DIC de Brusque, DIC de São José, da DPCo de Ascurra, DTCA, DRP e DPCAMI de Blumenau, DPCo de Brusque, DPCo de Tijucas, DPCo de Camboriú, CPP de Balneário Camboriú e das 3ª, 4ª e 5ª DPCos de Joinville. Ao todo, 65 policiais civis participaram da operação.

Investigação

A investigação iniciou em maio de 2023, após a DIC de Blumenau cumprir mandado de busca e apreensão contra um investigado por tráfico de drogas na cidade de Porto Belo.

Na ação, o alvo não foi localizado, mas havia um casal no imóvel que estava de posse de um veículo avaliado em R$ 145 mil, além de possuir quase R$ 72 mil em dinheiro. De imediato, o casal negou qualquer vínculo com o investigado procurado, segundo o relato da PC.

Contudo, no decorrer das investigações, comprovou-se que o casal tinha relação com o investigado, além de relação com um grande esquema de lavagem de dinheiro por meio do tráfico de drogas.

A partir da análise financeira dos investigados (a maioria com passagens pelo crime de tráfico de drogas), foi possível verificar que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 112 milhões, segundo a Polícia Civil.

Prisões e apreensões

Para acabar com os crimes, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, busca e apreensão e indisponibilidade de bens, direitos e valores dos investigados, medidas prontamente aceitas pelo Poder Judiciário de Blumenau.

As buscas foram realizadas nas cidades de Blumenau, Balneário Piçarras, Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Porto Belo, Governador Celso Ramos e São José.

Até o momento, 11 pessoas já foram presas. Além de celulares, computadores e documentos, que ainda serão analisados, dinheiro, automóveis e um quadriciclo foram apreendidos.

A Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para concluir as investigações. Os suspeitos foram encaminhados ao Presídio Regional de Itajaí.

Leia também:

1. VÍDEO – Estrutura abandonada no Paquetá pega fogo em Brusque

2. VÍDEO – “Quero agradecer de coração por vocês terem abraçado nossa cidade”, diz prefeito de Esteio em mensagem a Brusque

3. Filme biográfico sobre Amy Winehouse chega aos cinemas de Brusque

4. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (13 a 15/05)

5. Coordenador da Defesa Civil de Brusque detalha apoio ao Rio Grande do Sul: “São dinâmicas muito diferentes”

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: