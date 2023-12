Polícia Civil de Brusque prende homem suspeito de cometer estupro de vulnerável em Itapema

A Polícia Civil de Brusque prendeu na manhã desta sexta-feira, 1º, um homem de 45 anos com mandado de prisão preventiva aberto pelo crime de estupro de vulnerável. O homem foi detido enquanto trabalhava em uma obra no município de Itapema.

De acordo com o relatório da Polícia Civil, o investigado também possui uma ação penal pelo mesmo crime, em trâmite na Comarca de São João Batista. Inicialmente foi identificado que supostamente ele estaria no município, porém, com apoio da Delegacia de Comarca de São João Batista, foi apurado que ele trabalhava em uma obra em Itapema.

Os agentes foram até o local e prenderam o homem. Ele foi conduzido até o Complexo Penitenciário da Canhanduba, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia também:

1. Calor segue em Brusque no fim de semana; guarda-chuva à mão

2. Carros pegam fogo após colisão na rodovia Antônio Heil, em Brusque

3. Suplente de Jocimar dos Santos revela que vereador cobrava 50% de seu salário

4. Bastidores: como foi a prisão do vereador Jocimar dos Santos em Brusque

5. Criança de 10 anos desaparecida em região de mata é encontrada horas depois em Itajaí

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: