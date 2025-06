Polícia Civil de SC fará reconstituição de acidente com balão em Praia Grande

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Polícia de Santa Rosa do Sul, segue nas investigações sobre o trágico acidente com balão ocorrido em Praia Grande, no Extremo Sul catarinense. Nesta quarta-feira, 26, será realizada a reconstituição do acidente com o apoio da Polícia Científica.

Até o momento, foram feitas 20 oitivas, incluindo o piloto, 13 vítimas, o gestor da empresa fabricante do balão e funcionários da agência responsável pelos voos. Os laudos cadavéricos já foram finalizados, assim como o relatório psicológico elaborado por profissionais da própria corporação, que acompanham os desdobramentos do caso.

Durante os trabalhos investigativos, a equipe localizou o extintor de incêndio do balão. As buscas continuam para encontrar o maçarico utilizado no equipamento, peça considerada fundamental para o andamento da investigação.

Investigação do acidente com balão

A Polícia Civil reforça que está comprometida com a elucidação completa dos fatos, atuando com rigor técnico e responsabilidade. Por se tratar de uma etapa sensível da investigação, a instituição não divulgará local e horário da reconstituição, a fim de garantir o bom andamento dos trabalhos.

Leia também:

1. Binho Mayer: conheça detalhes da vida e rotina do panfleteiro mais famoso de Brusque

2. O Município celebra 71 anos de vida e 10 anos de profunda transformação digital

3. Operação contra facção criminosa prendeu dois homens em Brusque e Guabiruba

4. VÍDEO – Câmera registra acidente entre carros no bairro Águas Claras, em Brusque

5. Luciano Huck entrega nova casa em Camboriú para família que salvou vidas após perda do filho

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: