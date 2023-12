Polícia Civil descobre esquema de desvio de carnes nobres de empresa multinacional, em Brusque

Nesta quarta-feira (20), a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas (DFRC/DEIC), deflagrou operação de investigação contra um grupo criminoso responsável por vários furtos de cargas em empresas e pátios de postos de combustíveis em Brusque.

Com a análise do material apreendido, a equipe de investigação dentificou esquema de desvio de carnes da empresa multinacional. Foi identificado funcionário de empresa terceirizada, responsável pelas entregas, que diariamente furtava peças de carnes nobres e as revendia por preço muito inferior ao praticado no comércio legal.

A equipe da DFRC/DEIC cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Foi localizado um freezer contendo diversos produtos furtados. O local em que as carnes eram acondicionadas era impróprio, com má condição sanitária e física.

O prejuízo causado à empresa está sendo contabilizado, no entanto, a análise preliminar da movimentação financeira aponta o valor de R$ 50 mil.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: