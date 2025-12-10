Polícia Civil divulga detalhes da operação contra estelionato e lavagem de dinheiro em Guabiruba

A Polícia Civil apresentou na manhã desta quarta-feira, 10, novos detalhes da operação Confiança Quebrada, que investiga estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais em Guabiruba.

Mandados de busca, bloqueio de bens e prisão foram executados no município. Durante as diligências, o ex-gerente de uma cooperativa de crédito, Iago Bretzke, foi preso preventivamente. Ele é suspeito de fraudes contra moradores e empresas de Brusque e Guabiruba.

O delegado Fernando Farias, titular da Divisão de Investigação Criminal de Brusque, explicou que o nome da operação está ligado ao modo como as fraudes eram praticadas.

“É em decorrência do abuso de confiança que o principal investigado utilizou para praticar os crimes”.

Detalhes da operação

Farias relatou que Iago atuou em duas agências e se aproveitava da proximidade com os clientes. Ele detalhou que “com base na confiança que foi ganhando, ele acabou se utilizando dessa relação para aplicar golpes”.

Ainda conforme o delegado, as vítimas forneciam dados, assinaturas e autorizações para movimentações bancárias que, depois, eram desviadas. “Ele conseguiu alferir praticamente R$ 1,6 milhão dessas vítimas”, disse.

A investigação identificou 11 vítimas, entre pessoas físicas e jurídicas. O delegado afirmou que os valores desviados eram encaminhados para contas dele ou de pessoas próximas.

“Além do estelionato e da falsidade ideológica, ele responde também por lavagem de capitais, justamente porque tentava ocultar o patrimônio”, explicou.

Mandados de busca foram cumpridos na residência do investigado e de pessoas vinculadas a ele, incluindo apreensão de documentos, notebooks, celulares e extratos bancários.

Método utilizado

Farias também descreveu o método usado para manter o esquema funcionando sem ser detectado. Ele afirmou que, quando um cliente percebia um prejuízo, o investigado encobria o rombo com dinheiro retirado de outra conta.

“Ele manipulava as contas de modo que, quando o cliente notava, ele preenchia o furo e dizia que estava tudo certo, mas logo em seguida retirava de novo”, detalhou.

A Polícia Civil ainda apura a participação de pessoas que recebiam parte dos valores. Segundo Farias, há indícios de que familiares e conhecidos tinham ciência da origem irregular do dinheiro.

“A gente acredita que sim, porque ninguém recebe dinheiro sem justificativa e acha que está tudo certo”, afirmou.

O bloqueio judicial solicitado pela DIC busca garantir cerca de R$ 1,6 milhão em bens dos investigados. A corporação segue analisando o material apreendido para esclarecer todas as etapas do esquema.

Leia mais sobre o caso:

– Ex-gerente de cooperativa é investigado por aplicar golpes milionários em empresas de Brusque e Guabiruba

Manifestação da defesa

Em outubro a reportagem procurou Iago Bretzke para que ele pudesse se manifestar sobre o caso. Por meio do advogado, foi divulgada apenas a seguinte nota:

“A defesa informa que, até o presente momento, não recebeu qualquer comunicação oficial nem possui conhecimento formal sobre as supostas acusações mencionadas. Reforçamos o compromisso com a transparência e o respeito aos trâmites legais, aguardando as devidas informações pelas vias oficiais antes de qualquer manifestação sobre o mérito dos supostos fatos”.

Colaborou: Marcelo Reis

Leia também:

1. Quem era a família que morreu afogada após ter carro arrastado durante chuva em Palhoça

2. Assaltante foge após dono de casa reagir no Azambuja, em Brusque

3. Polícia Civil realiza operação contra estelionato e lavagem de dinheiro em Guabiruba

4. Ciclone sobre o mar: o que muda no tempo em Brusque nesta quarta-feira

5. VÍDEO – Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

