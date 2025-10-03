Polícia Civil divulga detalhes de investigação sobre trabalho análogo à escravidão em oficina de Brusque

Nesta sexta-feira, 3, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Científica, a Vigilância Sanitária e a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), realizou uma nova operação em uma oficina mecânica investigada por trabalho em condições análogas à escravidão.

Na vistoria, foram constatadas diversas irregularidades administrativas e ambientais, entre elas: ausência de alvará de funcionamento, descarte inadequado de óleos e lubrificantes, depósito irregular de carcaças de veículos e pontos de risco para proliferação do mosquito Aedes aegypti, configurando ameaça à saúde pública.

A Polícia Científica realizou análise pericial no espaço utilizado como alojamento dos trabalhadores, cujo laudo integrará o inquérito policial instaurado.

No mesmo dia, em audiência de custódia, a Vara das Garantias da Comarca de Itajaí determinou medidas cautelares ao investigado, entre elas:

Proibição de explorar atividade comercial, formal ou informal, relacionada à mecânica no local dos fatos;

Proibição de ausentar-se da Comarca de Brusque por período superior a sete dias sem autorização judicial.

Também foi expedido ofício ao Município de Brusque para que proceda ao imediato fechamento da oficina.

O caso

Na tarde de quinta-feira, 2, a Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque deflagrou operação em uma oficina mecânica que também realizava a revenda de peças automotivas.

Durante a ação, foram encontrados dois trabalhadores residindo nos fundos do estabelecimento em condições degradantes de habitação e trabalho: em meio a autopeças, sem iluminação adequada, com fios expostos, geladeira em situação insalubre, piso irregular e camas improvisadas.

O proprietário foi preso em flagrante por reduzir trabalhadores a condição análoga à de escravidão.

