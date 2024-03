Polícia Civil divulga informações do principal suspeito de cometer duplo feminicídio no Norte Catarinense

A Polícia Civil de Santa Catarina divulgou a foto e o nome do homem suspeito de cometer o duplo feminicídio que ocorreu na noite de segunda-feira, 4, em Joinville. Oneal Abubekr Moreno Caraballo, de 46 anos, é apontado como principal suspeito e os indícios de autoria do crime recaem sobre ele.

Carmen Rivas, de 43 anos, e Diomeida Rivas, de 59 anos, eram venezuelanas e foram encontradas mortas em casa.

Segundo a polícia, o homem, que também é venezuelano, era companheiro de Carmen e teria praticado o crime utilizando uma barra de ferro.

A motivação teria sido por ciúmes. Um laudo pericial confirmou que a morte das vítimas foi por traumatismo craniano.

O suspeito foi visto saindo do local do crime pouco tempo antes das vítimas serem localizadas. Com isso, o nome de Onel foi incluído no sistema de foragidos da PC estadual.

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: