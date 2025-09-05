Polícia Civil divulga novas informações sobre operação contra esquema que desviou doações do Hospital Azambuja

A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira, 5, novas informações sobre a operação Falso Samaritano, que investiga um esquema de captação e desvio de doações feitas por consumidores via conta de luz, que deveriam beneficiar o Hospital Azambuja.

A operação foi realizada pela Delegacia de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais de Joinville (DCE-DIC).

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e três de prisão, além de 11 medidas de bloqueio de imóveis, veículos e contas bancárias. Uma lancha e quatro automóveis de luxo foram apreendidos.

Além do Hospital Azambuja, os criminosos também desviaram recursos da Instituição Bethesda, de Joinville, e do Hospital Misericórdia, em Blumenau.

A Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque prestou apoio à Delegacia de Investigação Criminal de Joinville no cumprimento de ordens judiciais relacionadas a inquérito policial em andamento.

Em Brusque, foi cumprido mandado de busca e apreensão no Hospital Azambuja, ocasião em que foram arrecadados documentos de interesse da investigação.

Sete mil consumidores afetados

O crime prejudicou ao menos sete mil consumidores mantidos em erro, que tiveram descontos irregulares na fatura de energia elétrica por anos, causados por um grupo empresarial e seus representantes. O sistema informatizado de proteção e desconto das doações foi burlado com o objetivo de obtenção de vantagem ilícita em benefício próprio.

Somente nas instituições filantrópicas verificadas, que desconheciam a prática criminosa, o prejuízo pode chegar a aproximadamente R$ 4 milhões, segundo levantamento preliminar.

A quantia total do prejuízo e o número de organizações lesadas pela fraude serão apurados ao longo do inquérito policial, assim como os detalhes da prática dos crimes de fraude eletrônica, estelionato majorado contra entidade de beneficência, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

“A Polícia Civil ressalta que as doações voluntárias e espontâneas são um importante instrumento para o custeio das atividades sérias e altruístas de diversas unidades de saúde e assistência, mas que devem ser pautadas pela transparência e auditoria dos processos, permitindo que a integralidade dos recursos doados salve vidas ou ajude pessoas carentes”, afirmou a corporação em nota.

Arrecadação

A campanha feita em parceria entre o Hospital Azambuja e a empresa de call center de Joinville, Slaviero Benefits, foi responsável por arrecadar doações feitas por consumidores da Celesc, que deveriam beneficiar o Hospital Azambuja.

A campanha tinha o slogan “Mantenha acesa a luz da esperança” e pretendia angariar recursos para a manutenção do hospital. Moradores da região recebiam ligações da Slaviero Benefits solicitando contribuições para a unidade.

O jornal O Município entrou em contato com o Hospital Azambuja e a Celesc para manifestação. A instituição se manifestou por meio de nota, assim como a companhia.

A reportagem também tentou contato com a Slaviero Benefits, porém as ligações para a empresa não foram atendidas.

Leia a nota do Hospital Azambuja:

“O Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux – Hospital Azambuja informa que foi vítima em processo investigativo relacionado à arrecadação de doações realizadas por meio da fatura de energia elétrica da Celesc.

Toda a gestão dessas doações era de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, cabendo a ela arrecadar e repassar os valores aos hospitais.

O hospital forneceu integralmente à Polícia Civil toda a documentação solicitada e segue colaborando de forma transparente com as autoridades.

“O apoio da comunidade sempre foi fundamental para a nossa história. Cada contribuição direta recebida pelo hospital é cuidada com responsabilidade e transforma-se em melhorias concretas para quem precisa de atendimento”, afirma Gilberto Bastiani, gestor hospitalar.

O Hospital Azambuja lamenta profundamente que seu nome tenha sido utilizado em práticas ilícitas e que recursos destinados à saúde tenham sido alvo desse tipo de ação. Reafirma, ainda, que todas as contribuições feitas diretamente à instituição são muito bem-vindas e fundamentais para manter o atendimento de qualidade e a missão filantrópica que há 123 anos orientam sua atuação em Brusque e região”

