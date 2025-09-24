Polícia Civil divulga novas informações sobre operação contra tráfico de drogas que resultou em prisões em Brusque

A Polícia Civil divulgou novas informações sobre a operação contra o tráfico de drogas que resultou na prisão de um homem e de uma mulher em Brusque, na manhã desta quarta-feira, 24. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos bairros Nova Brasília, Ponta Russa e Águas Claras. Também houve cumprimento de um mandado no bairro Cordeiros, em Itajaí.

O homem detido já havia sido preso por tráfico na região. Um carro de luxo, com indícios de ter sido adquirido com recursos provenientes da atividade criminosa e utilizado para o transporte de drogas, também foi apreendido.

As ações foram realizadas pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque. As investigações apontaram ao menos cinco envolvidos no tráfico de drogas na região.

Durante a operação, foram apreendidos, nos bairros Nova Brasília e Águas Claras, 27 quilos de maconha e haxixe, além de balanças, sacos para embalo a vácuo, dinheiro e outros materiais comumente empregados no fracionamento e preparo da droga. A investigação segue com a análise dos materiais apreendidos.

