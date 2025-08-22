Polícia Civil divulga novas informações sobre operação que apreendeu mais de R$ 200 mil em drogas em Brusque

A Polícia Civil de Brusque divulgou novas informações sobre a Operação Hóspedes do Mal, que apreendeu mais de R$ 200 mil em drogas na manhã desta sexta-feira, 22. A ação, realizada nos bairros Souza Cruz, Steffen e Limeira, resultou na prisão de um homem.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, com apoio do Departamento de Investigação Criminal de Itajaí e da Delegacia Regional de Polícia de Brusque.

A investigação teve início a partir de um inquérito que apurava a venda de drogas, especialmente cocaína, no município. Com base nas informações coletadas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três locais, dois residenciais e um comercial.

Durante as buscas, foram apreendidos entorpecentes, balanças de precisão, anotações relacionadas ao tráfico, equipamentos utilizados para o fracionamento da droga e outros materiais de interesse investigativo, o que resultou na prisão em flagrante de um dos suspeitos.

Segundo a Polícia Civil, a droga apreendida poderia render aproximadamente R$ 250 mil ao grupo investigado, caso fosse fracionada para a venda.

A operação recebeu o nome de Hóspedes do Mal porque grande parte dos investigados é oriunda de outro país da América Latina e estaria atuando na região no comércio ilícito há pelo menos três anos.

O homem preso foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque e permanecerá à disposição da Justiça. A autoridade policial já representou pela prisão preventiva dele. A investigação segue com a análise dos materiais apreendidos.

Leia também:

1. SUS amplia distribuição de canetas de insulina reutilizáveis em Brusque; saiba como funciona a retirada

2. Samu de Brusque recebe novos uniformes em cerimônia estadual

3. PRIMEIRA MÃO – Defesa de investigado em operação que apreendeu R$ 20 milhões em roupas falsas em Brusque e Guabiruba se manifesta

4. VÍDEO – Confira imagens da ação da Polícia Civil que apreendeu mais de R$ 200 mil em drogas em Brusque

5. Abel Moda Vôlei vence a Pinhalense e assume liderança provisória do estadual



Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

