Polícia Civil divulga novas informações sobre prisão de foragido que cometeu quatro roubos em Brusque e região

Cauã Castro Santos, foragido da Justiça que cometeu quatro roubos em Brusque e região, foi preso na tarde desta segunda-feira, 1, na casa dele, em Guabiruba. A Polícia Civil divulgou novas informações sobre a prisão.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e colocado à disposição da Justiça. A ação foi realizada após informações precisas obtidas pelas polícias.

A prisão foi possível graças ao trabalho integrado das equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que seguiram investigações e pistas fundamentais. Em nota, a Polícia Civil agradeceu o apoio da população para encontrar Cauã.

“A Polícia Civil de Santa Catarina agradece imensamente o apoio e a colaboração da população. As denúncias anônimas recebidas através dos canais 190 (PM) e 181 (PC) foram instrumentos decisivos para localizar e capturar o investigado. Esta ação reforça a importância da parceria entre a comunidade e as forças de segurança para preservar a ordem pública”, diz a polícia.

