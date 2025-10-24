Polícia Civil encerra investigação sobre caso de maus-tratos em cavalgada entre Brusque e Nova Trento; cinco são responsabilizados

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre os casos de maus-tratos contra cavalos durante a cavalgada rumo ao Santuário de Madre Paulina, em Nova Trento, em agosto deste ano. Cinco pessoas foram responsabilizadas por crime ambiental.

De acordo com a investigação, quatro pessoas são residentes dos municípios de Itapema e uma no município de Camboriú. As diligências foram finalizadas nesta quinta-feira, 23, com o registro de um termo circunstanciado.

Após a realização da cavalgada, diversas imagens e vídeos passaram a circular nas redes sociais, mostrando cavalos em situação de sofrimento durante uma subida localizada na rua José Dada, ainda em Brusque.

Diante da repercussão e da gravidade das imagens, a Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque instaurou procedimento policial com o objetivo de identificar os responsáveis pelos animais e apurar eventual prática de crime ambiental.

O procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário para as medidas cabíveis.

