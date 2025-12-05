Polícia Civil instaura inquérito para investigar briga entre torcedores do Santos e Internacional, em Itapema

A Delegacia de Itapema instaurou um inquérito policial para investigar a briga entre os torcedores do Santos e Internacional, ocorrida na manhã desta quinta-feira, 4, na BR-101, em Itapema.

A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar (PM), por volta das 11h30, após um grupo de torcedores do Santos interceptar o ônibus que transportava torcedores do Internacional, iniciando uma série de agressões e tumulto.

Ao todo, 10 torcedores foram conduzidos à Delegacia de Itapema para os procedimentos cabíveis. Todos foram ouvidos, interrogados e qualificados pela equipe policial.

Após análise, cinco envolvidos foram autuados em flagrante por roubo, pois estavam na posse de objetos pertencentes à torcida adversária. Os demais foram liberados, incluindo um adolescente, que recebeu o encaminhamento previsto para menores de idade.

Os cinco autuados em flagrante foram encaminhados ao Presídio de Itapema, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis participantes e esclarecer os fatos.

Leia também:

1. Catarinense se torna a bilionária mais jovem do mundo com fortuna construída do zero

2. Filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque

3. Hospital Azambuja apresenta propostas de ampliação e novos projetos em reunião na Acibr

4. VÍDEO – Motociclista tenta ultrapassagem e colide com caminhonete no Limeira, em Brusque

5. Polícia Militar prende dez pessoas após briga entre torcedores do Santos e Internacional, em Itapema



Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

