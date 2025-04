Polícia Civil investiga furto de placa de obra da UBS do Centro, em Brusque

A Polícia Civil investiga o furto de uma placa instalada pela Prefeitura de Brusque no terreno em que será construída a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, no loteamento Schaeffer. O caso aconteceu na terça-feira, 8.

Segundo o delegado Vitor Gustavo Alves Machado, foi constatado que o homem não furtou a placa para ficar com ela, mas sim para satisfazer interesse próprio.

Na ocasião, o homem foi levado à delegacia, mas foi liberado logo em seguida. Um boletim de ocorrência foi realizado.

“As investigações vão poder apurar melhor os fatos, em especial o processo judicial sobre a obra, a fim de mostrar a intenção do envolvido”, finaliza Vitor.

