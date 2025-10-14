Polícia Civil pede ajuda para identificar autores de roubo em Brusque

Crime aconteceu em setembro

A Polícia Civil de Brusque pede o auxílio da população para identificar os autores de um roubo ocorrido no dia 6 de setembro, por volta das 3h, nas imediações do Clube Cedrense, localizado no bairro Dom Joaquim.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a vítima, uma mulher, foi abordada por dois homens quando saía do baile. Os indivíduos a ameaçaram e subtraíram sua bolsa, que continha um celular, entre outros pertences.

Qualquer pessoa que tenha informações sobre o fato ou que possa contribuir com a identificação dos autores é orientada a entrar em contato com a 2ª Delegacia de Polícia de Brusque, pelo telefone (48) 99177-0718, onde o anonimato é garantido.

“A Polícia Civil reforça a importância do apoio da comunidade para o esclarecimento do caso e a localização dos envolvidos. A colaboração de todos é fundamental para a segurança pública”, informa a polícia.

