Polícia Civil pede ajuda para identificar autores de roubo em Brusque

A Polícia Civil de Brusque pede o auxílio da população para identificar os autores de um roubo ocorrido no dia 6 de setembro, por volta das 3h, nas imediações do Clube Cedrense, localizado no bairro Dom Joaquim.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a vítima, uma mulher, foi abordada por dois homens quando saía do baile. Os indivíduos a ameaçaram e subtraíram sua bolsa, que continha um celular, entre outros pertences.

Qualquer pessoa que tenha informações sobre o fato ou que possa contribuir com a identificação dos autores é orientada a entrar em contato com a 2ª Delegacia de Polícia de Brusque, pelo telefone (48) 99177-0718, onde o anonimato é garantido.

“A Polícia Civil reforça a importância do apoio da comunidade para o esclarecimento do caso e a localização dos envolvidos. A colaboração de todos é fundamental para a segurança pública”, informa a polícia.

Leia também:

1. VÍDEO – Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Guabiruba

2. Tempo seco até quando? Veja a previsão para Brusque até sexta-feira

3. Motorista e criança ficam gravemente feridas após serem atingidas por motorista embriagado em Brusque

4. Motorista fica ferido após capotar carro em estrada de terra, em Guabiruba

5. “Diagnóstico precoce é fundamental”: médico de Brusque destaca papel da mamografia para tratar câncer de mama



Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

