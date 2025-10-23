Polícia Civil prende casal por tráfico em Brusque e homem danifica cela para fugir

A Polícia Civil prendeu um homem e uma mulher por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde desta quarta-feira, 22, no bairro Azambuja, em Brusque. Após ser detido, o homem danificou uma das celas para tentar fugir.

Segundo a Polícia Civil, a prisão é resultado de uma investigação iniciada há alguns meses, após diversas denúncias anônimas indicarem a venda de entorpecentes na rua Azambuja. Durante o trabalho investigativo, os policiais reuniram provas que relacionam o homem à atuação em uma organização criminosa, além de envolvimento com tráfico de drogas e posse de arma de fogo em seu estado de origem, Minas Gerais.

Durante o monitoramento, os agentes flagraram o casal comercializando crack na Praça Elisa da Silva, local conhecido pela presença de usuários e traficantes. Um usuário que comprava drogas também foi conduzido e responderá a um termo circunstanciado.

A Polícia Civil informou ainda que o homem já havia sido preso pela DIC em julho deste ano, mas foi beneficiado com liberdade provisória durante audiência de custódia. Nesta quarta-feira, ele voltou a ser detido e chegou a danificar a cela da unidade policial ao tentar escapar, sendo autuado também por dano ao patrimônio público.

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque.

